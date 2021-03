Riverdale 5, la 'regina del caos' colpisce ancora nelle immagini dell'ottavo episodio

The CW ha diffuso in rete un'anteprima di "Lock & Key", l'episodio 5x08 di Riverdale in arrivo negli Stati Uniti la prossima settimana. In calce alla notizia potete trovare le immagini ufficiali con tutti i protagonisti.

Questa la sinossi ufficiale: "LA REGINA DEL CAOS COLPISCE ANCORA - Un grande annuncio costringe tutti a fare il punto della loro vita attuale. Cheryl (Madelaine Petsch) mette in atto un rischioso piano dopo aver appreso alcune informazioni sorprendenti su Toni (Vanessa Morgan). Jughead (Cole Sprouse) prova a dare un senso ad uno strano incontro che ha avuto. Kevin (Casey Cott) e Fangs (Drew Ray Tanner) prendono una grande decisione sul loro futuro insieme."

La puntata è diretta da Rachel Talalay, emntre Arabella Anderson ha firmato la sceneggiatura. Nel cast figurano aanche KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Mädchen Amick e Charles Melton.

Come svelato dalle anticipazioni, nel nuovo episodio assisteremo ad un nuovo e subdolo piano di Cheryl Blossom che sembra coinvolgere tutti i ragazzi di Riverdale, i quali si incontrato per una sorta di festa che potrebbe riservare diversi colpi di scena.

Cosa vi aspettare dalla puntata? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, il produttore esectuvio Michael Grassi ha anticipato l'arrivo di un crossover tra Riverdale e Katy Keene.