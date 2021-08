Riverdale 5, lo showrunner anticipa: 'La storia tra Betty e Archie non è ancora finita'

Qualche giorno fa abbiamo visto il nuovo trailer di Riverdale e tra pochi giorni riprenderà la stagione 5 dello show, con la seconda metà degli episodi. Nella prima parte abbiamo assistito, grazie anche al salto temporale di cinque anni, alla nascita di nuove storie d'amore, e di questo ha recentemente parlato lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa.

Nella prima parte della stagione 5 di Riverdale, tra le altre cose, abbiamo visto nascere un legame romantico tra Archie Andrews (KJ Apa) e Betty Cooper (Lili Reinhart). Intervistato da TVLine, lo showrunner ha assicurato che questa dinamica è destinata a continuare e che della nuova coppia non si è ancora detto tutto.

"È giusto, ma aggiungerò: la storia di Betty e Archie non è ancora finita e la loro relazione si approfondisce, soprattutto quando entriamo nell'ultima parte degli episodi" ha spiegato Roberto Aguirre-Sacasa.

Al di là di Riverdale, in ogni caso, Lili Reinhart ha un nuovo progetto con Amazon per la produzione di nuovi contenuti young adult. Per quanto riguarda la coppia di personaggi, qualche mese fa, parlando della prima metà della stagione 5, Aguirre-Sacasa aveva detto in un'altra intervista: "Betty e Archie, in particolare, stanno lottando con ciò che significano l'uno per l'altra. Voglio dire, sono amici d'infanzia, non si tratta solo di sesso per loro."

I nuovi episodi di Riverdale 5 andranno in onda su The CW a partire da mercoledì 11 agosto.