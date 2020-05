Riverdale 5: Skeet Ulrich spiega perché lascia la serie

Dopo aver letto i primi dettagli sul salto temporale in Riverdale 5, vi segnaliamo questo annuncio di Skeet Ulrich, che fa sapere di voler abbandonare la serie dopo essere stato parte del cast a partire dalla prima stagione.

Durante un video live su Instagram, che potete vedere linkato in calce alla notizia, l'interprete di FP Jones ha stupito tutti i fan con un commento molto schietto, per spiegare la sua decisione di lasciare definitivamente lo show prodotto da The CW: "Lascio Riverdale perché sono molto annoiato a livello creativo. Che ve ne pare? È abbastanza onesta come risposta?". Non sarà solo Skeet Ulrich ad abbandonare la serie, gli appassionati hanno anche scoperto che Marisol Nichols non farà parte del cast della quinta stagione.

Il creatore di Riverdale ha comunque assicurato che decideranno di non far morire i loro personaggi, lasciando così aperta la possibilità di un loro ritorno nel futuro.

Ricordiamo che la quinta stagione inizierà mostrandoci le puntate finali già registrate e che non sono potute andare in onda a causa dell'emergenza Coronavirus, che ha sospeso i lavori su tutti i set americani e ha cambiato i piani di tutti i network. Se cercate altre informazioni sugli episodi inediti vi lasciamo con questa intervista allo showrunner di Riverdale.