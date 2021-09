Riverdale 5, svelata la trama del finale di stagione! Tutti i dettagli

Riverdale 5 negli Stati Uniti sta per raggiungere il tanto agognato finale di stagione e i primi indizi arrivano direttamente da The CW, che ha pubblicato la sinossi ufficiale del finale di stagione. Il titolo dell'episodio è finora rimasto sconosciuto, chiamato semplicemente Capitolo novantacinque: Riverdale: RIP (?).

Sappiamo che nell'ultimo episodio di Riverdale 5 c'è un easter egg che lega Josie McCoy a Catwoman. Ma scopriamo altro sul finale:"OUT WITH THE OLD - Mentre la banda si rimette insieme dopo un anno difficile a Riverdale, un incidente da Pop's li costringe a prendere una decisione difficile sul futuro della città. KJ Apa, Lili Reihnart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Madchen Amick, Mark Consuelos, Casey Cott, Vanessa Morgan, Charles Melton, Erinn Westbrook e Drew Ray Tanner sono le star. Gabriel Correa ha diretto l'episodio scritto da Roberto Aguirre-Sacasa e Greg Murray".



Ovviamente al momento nessuno può immaginare cosa comporterà esattamente quell'incidente da Pop's di cui si parla nella sinossi ma, in base al titolo che sappiamo, potrebbe condurre alla morte di qualche personaggio.

Roberto Aguirre-Sacasa aveva anticipato qualcosa di altrettanto inquietante annunciando le riprese della sesta stagione:"Le forze si stanno radunando per la battaglia finale tra il bene e il male mentre le macchine da presa iniziano a girare la sesta stagione di #Riverdale".



Se siete in astinenza dalla serie, ecco il trailer dell'episodio 16 di Riverdale 5.