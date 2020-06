Riverdale 5, Vanessa Morgan è contenta del salto temporale: 'Volevo qualcosa di diverso'

Dopo l'accesa critica ai produttori di Riverdale, serie che la vedrebbe sottopagata perché di colore, l'interprete di Toni è passata a discutere le sfide che la attendono per questa quinta stagione.

"Ad essere sincera, sono abbastanza contenta del salto temporale. Volevo qualcosa di diverso, sto interpretando Toni da tre stagioni ormai, e avevo bisogno di una specie di cambiamento. Volevo che cambiasse qualcosa in lei. Ovviamente, in cinque anni, sarà cresciuta molto. Chi lo sa quale sarà il suo colore di capelli? Chissà cosa farà nella vita? Abiterà ancora a Riverdale? Sono emozionata perché sembra quasi di interpretare un personaggio completamente nuovo. Non ci hanno ancora detto niente a parte il salto di cinque anni e sono davvero curiosa. Vorrei saperne di più", ha rivelato Morgan durante un'intervista per StyleCaster.

Il riferimento, come i fan sanno bene, è al salto temporale previsto per Riverdale 5, un espediente che si propone di portare varietà nella serie e nuovi sviluppi per i vari personaggi che si ritrovano ad orbitare intorno all piccola cittadina. L'attrice ha anche parlato dell'interruzione dovuta alla pandemia, che ha costretto ad anticipare la fine della quarta stagione, ma fortunatamente le riprese rinizieranno a breve.

"È stato bello anche vedere l’intero cast di nuovo insieme, dato che non succedeva da molto tempo. Allo stesso tempo, ho seguito le notizie sul Covid-19 da gennaio, quindi sono stata abbastanza contenta del fatto che siano state prese delle precauzioni per salvaguardare la salute di tutti. Siamo state una delle prime produzioni a chiudere. Ero felice di tornare a casa e iniziare la quarantena".

Vanessa Morgan è balzata all'attenzione dei media anche per il suo possibile coinvolgimento in un'altra serie The CW di successo: potrebbe infatti essere il nuovo volto di Batwoman