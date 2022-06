Riverdale 6, arriva anche Sabrina: ecco la sinossi dell'episodio 19!

Sabrina tornerà in Riverdale ancora una volta e secondo la sinossi diffusa da CW, Kiera Shipka farà la sua apparizione nell'episodio 19 allo scopo di aiutare un'altra strega dello show messa gravemente in difficoltà.

"SABRINA SPELLMAN TORNA IN CITTÀ — Quando molti cadono preda dell'ultimo piano di Percival (guest star Chris O'Shea), Cheryl (Madelaine Petsch) chiama la strega Sabrina Spellman (guest star Kiernan Shipka) per chiedere aiuto. Altrove, Percival dà a Reggie (Charles Melton) un ultimatum. In 6x19 troveremo KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Mädchen Amick, Casey Cott, Vanessa Morgan, Erinn Westbrook e Drew Ray Tanner. Alex Pillai ha diretto l'episodio scritto da Roberto Aguirre-Sacasa e Chrissy Maroon".

Sapevamo già che ci sarebbe stata una svolta nel finale di Riverdale ma di certo, i fan non potevano aspettarsi di rivedere ancora una volta Sabrina Spellman dopo la cancellazione del suo show. Kiera Shipka ha interpretato interpretato la giovane strega nello show Netflix per ben 4 stagioni, affermando di ritornare ogni volta a questo ruolo con grande facilità

"È stato davvero interessante per me tornare nei suoi panni anche se non stata lei per due anni. Sono rimasta sorpresa dalla rapidità con cui ho ripreso il controllo. Per me è stato come andare in bicicletta. Non avevo mai interpretato qualcuno per poi non interpretarlo più, tornare indietro e rifarlo ancora. Quindi questa era una cosa nuova per me. Non sapevo se avrebbe funzionato ma devo ammettere che è stato molto divertente".