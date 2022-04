Riverdale 6: arrivano le prime immagini dell'episodio 12!

Dopo le foto dello scorso episodio di Riverdale pubblicate una settimana fa, arrivano finalmente nuove immagini del prossimo, che mostrano un'atmosfera agghiacciante e che troverete in fondo all'articolo.

La scorsa puntata dello show è stata sicuramente ricca di avvenimenti importanti. Infatti Tabitha ha sviluppato l'abilità del viaggio nel tempo dopo essere stata uccisa e, nel corso dell'episodio, è andata avanti e indietro in vari momenti della storia e ha ottenuto la guida di angelici consiglieri. Il viaggio di Tabitha ha fatto luce su molte cose. Ad esempio ha rivelato la vera natura di Percival Pickens, preparando le basi affinché Archie e i suoi amici escogitino un piano per opporsi a quest'ultimo nel "Capitolo centosette: Nella nebbia" della prossima settimana. Ovviamente quando Percival viene a conoscenza del fatto che Archie & company stanno mettendo su un piano per sconfiggerlo, è pronto a fermarli in qualunque modo.

Le foto pubblicate in ogni caso non sembrano darci tante informazioni su ciò che vedremo. Negli scatti troviamo infatti Cheryl Blossom che sembra prendere il tè con Penelope Blossom, che è vestita con abiti da suora. C'è poi una foto di Tabitha insieme a Jughead, in cui i due sembrano essere molto seri. Ora non ci resta che attendere l'uscita del prossimo episodio.

Intanto sembra che Riverdale 7 sarà l'ultima stagione dello show: gli attori si sarebbero infatti stancati della serie.