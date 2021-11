Riverdale 6, Betty e Jughead torneranno insieme? Risponde lo showrunner

Barchie o Bughead? È questo l'eterno dilemma di molti dei fan di Riverdale, che vede entrambi gli "schieramenti" sempre molto agguerriti. Ma nella sesta stagione ci sarà qualche speranza per la coppia composta da Betty e Jughead? Vediamo cosa dice lo showrunner della serie Roberto Aguirre-Sacasa.

La sesta stagione di Riverdale sembrava essere quella giusta per la coppia formata da Betty e Archie (Lily Reinhart e KJ Apa), tanto più che Jughead (Cole Sprouse) è ora impegnato seriamente con Tabitha (Erinn Westbrook).

Peccato per gli sconvolgenti avvenimenti della premiere di Riverdale 6, che però potrebbero aprire le porte a un ritorno di fiamma dei Bughead. O no?

"Vi dirò questo, ci stiamo dedicando molto alla coppia Jughead + Tabitha in questa sesta stagione" ha ammesso Roberto Aguirre-Sacasa quando gli è stata posta la domanda "È tutto ciò che vi posso dire. Ci stiamo dedicando molto a questa relazione, e sono in arrivo grandi storie".

Sembra dunque che per il momento non ci siano piani per una reunion dei Bughead, sebbene sarà altrettanto complicato capire che direzione prenderà adesso la vita sentimentale di Betty Cooper...

Intanto, l'evento speciale in 5 parti che ha inaugurato la sesta stagione di Riverdale procederà la prossima settimana con la seconda parte, che chissà cosa ci riserverà. Vi ricordiamo inoltre che in Riverdale 6 vedremo il ritorno di Sabrina Spellman.