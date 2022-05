Riverdale 6, Caroline Day si unisce al cast della serie The CW

Volti nuovi stanno per arrivare in quel di Riverdale: nella sesta stagione della serie The CW farà presto il suo debutto anche l'attrice di Billions e Army Wives Caroline Day.

Visto che ci siamo lasciati alle spalle ormai da tempo il crossover con Le Terrificanti Avventure di Sabrina, in cui abbiamo finalmente visto la Sabrina Spellman di Kiernan Shipka al di fuori di Greendale e in compagnia dei nostri protagonisti, c'era d'aspettarsi qualche new entry che portasse scompiglio in città.

E in pieno stile Riverdale siamo stati presto accontentati, perché l'attrice Caroline Day si è unita al cast dello show in un ruolo "fortemente ricorrente".

Day interpreterà infatti Heather "la tanto chiacchierata fiamma di Cheryl (Madeline Petsch), che quest'ultima ha rintracciato e contattato tramite social media, provocando l'ira di Nana Rose. Quando Heather tornerà nella vita di Cheryl, però, lo farà portando con sé delle informazioni che potrebbero aiutare la giovane Blossom a capire meglio i suoi poteri emergenti".

Il personaggio di Heather su IMDb è già segnato tra i presenti nel "Capitolo 108: Ex-Libris", che andrà in onda il prossimo 8 maggio.

La sesta stagione di Riverdale ha visto la transizione dei personaggi a un universo parallelo (Rivervale) in cui il soprannaturale è all'ordine del giorno, e cose ancora più assurde del solito possono accadere. Cosa avrà ancora in serbo per noi questa serie?