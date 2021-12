Riverdale 6, Cole Sprouse parla del centesimo episodio della serie:'È una lettera d'amore'

Poche ore fa è andato in onda negli USA il centesimo episodio di Riverdale, intitolato The Jughead Paradox, nella sesta stagione dello show di The CW. Nel corso di un'intervista rilasciata a The Wrap, Cole Sprouse ha parlato della lavorazione dell'episodio e di ciò che ha rivelato la trama in questa nuova puntata.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Riverdale 6. Roberto Aguirre-Sacasa ha dichiarato che questi episodi saranno horror in tutto e per tutto.



Nel corso dell'intervista a Sprouse è stato chiesto se sapesse qualcosa della svolta principale nella trama di 'Rivervale' legata a Jughead, e di come tutto fosse collegato al vero Riverdale, visto che ha dovuto recitare in due diversi Jughead per quei primi cinque episodi.

L'attore è stato chiaro:"No, non molto. Ma mentirei se dicessi che non era qualcosa a cui ero già abbastanza abituato. Sai, stiamo tutti andando a grande velocità in questi anni. Inoltre credo che Roberto [Aguirre-Sacasa, lo showrunner], avendo scritto quest'episodio in particolare voleva davvero essere sicuro che fosse perfetto. Ed è finito per essere davvero la lettera d'amore che si è dimostrata. Quindi capisco. Avevamo avuto una specie di breve discussione ma nella prima parte dello speciale di cinque episodi, ogni volta che il narratore di 'Rivervale', Jughead in quelle vesti, appariva sullo schermo, per ogni regista facevo tre versioni diverse perché pensavo che le origini sarebbero state messe insieme in post-produzione. Alla fine veniva usata l'opzione più sicura".



In ogni caso i fan sono impazziti per il recente crossover di Riverdale con Sabrina; ricordiamo che le due serie si svolgono nel medesimo universo.