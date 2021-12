Riverdale 6, come fa Sabrina ad essere nel crossover? Lo rivela questo video

Lo showrunner di Riverdale e Le Terrificanti Avennture di Sabrina ha svelato come può la Sabrina di Kiernan Shipka comparire nel crossover con la serie The CW.

Fin da quanto è stato annunciato l'atteso crossover tra Riverdale e Sabrina, i fan dell' Archieverse si sono chiesti come possa la streghetta di Greendale apparire nello show dopo gli eventi del finale de Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Ora però il creatore e showrunner di entrambe le serie Roberto Aguirre-Sacasa ha condiviso un video che dovrebbe darci "qualche indizio" al riguardo.

"In attesa del tanto atteso episodio crossover tra #Riverdale e #sabrinanetfix di questo martedì, ecco un fantastico e inedito stuzzichino. Una scena tagliata che vi fornisce un indizio su come Sabrina possa essere in vita e a Riverdale per aiutare Cheryl... (un rigraziamento speciale a @miranda.otto per aver spaccato come sempre!)" scrive Aguirre-Sacasa.

Nel video, infatti, troviamo Zia Zelda (Miranda Otto) mentre cerca di evocare il Baron Samedì, che una volta apparso davanti a lei, si sentirà chiedere di restituire loro la giovane strega: "Hai detto che avrei potuto chiamarti per chiedere aiuto. C'è stato un terribile malinteso: sembra che mia nipote Sabrina sia morta. E io la rivoglio indietro. A qualunque costo".

Ahi Ahi Zia Zelda... Che cosa hai combinato?

E cosa vorrà dire Aguirre-Sacasa quando aggiunge, sul finire del post "Sintonizzatevi questo martedì se volete vedere più #CAOS (Chilling Adventures of Sabrina)"? Se il crossover avrà successo, possiamo sperare in una nuova stagione della serie Netflix?

Beh, lo scopriremo a tempo debito. Nel frattempo, godetevi anche quest'altro promo per l'episodio di Riverdale questa notte.