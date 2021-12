Riverdale 6, ecco il crossover con Sabrina nel promo del nuovo episodio

Avevamo riportato le dichiarazioni di Kiernan Shipka sul suo ritorno nel ruolo di Sabrina Spellman nella sesta stagione di Riverdale, e l'atteso crossover arriverà nel quarto episodio, intitolato Chapter Ninety-Nine: The Witching Hour(s). The CW ha pubblicato un promo in attesa di martedì 7 dicembre, quando la nuova puntata andrà in onda negli USA.

Le immagini sono visibili anche all'interno della notizia, e iniziano proprio con Kiernan Shipka che chiede: "Siete pronti?".

"Si parlava di portare Sabrina a Riverdale fin dalla prima stagione" ha raccontato all'inizio di novembre lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, "quindi è elettrizzante sapere che finalmente sta per accadere, come parte del nostro evento speciale Riverdale. Tutti sul set sono andati fuori di testa, e credo lo faranno anche i fan. È davvero qualcosa di speciale."

Resta da vedere quale impatto avrà Sabrina, così come gli altri episodi dell'evento in cinque parti, sul futuro di Riverdale. La sinossi ufficiale di Chapter Ninety-Nine: The Witching Hour(s), intanto, recita: "Sabrina Spellman (la guest star Kiernan Shipka) arriva a Riverdale - Mentre la cometa di Bailey passa sopra Rivervale, Cheryl (Madelaine Petsch) e Nana Rose (la guest star Barbara Wallace) rivisitano le tragiche storie delle donne Blossom nel corso degli anni. L'evento che si verifica una volta nella vita spinge Cheryl a evocare un volto familiare a Rivervale: Sabrina Spellman."

Il nuovo episodio di Riverdale è diretto da James DeWille e scritto da Arabella Anderson. Fanno parte del cast, tra gli altri, Lili Reinhart, Cole Sprouse, Camila Mendes, Mädchen Amick, Casey Cott, Madelaine Petsch, Charles Melton e Vanessa Morgan.