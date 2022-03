Riverdale 6: The CW pubblica le prime immagini dell'episodio 8!

The CW ha da poco diffuso la trama dell'episodio 8 di Riverdale 6, il cui titolo è Chapter One Hundred and Three: The Town. Adesso il network, in attesa dell'arrivo della puntata previsto per il 3 Aprile negli USA, ha diffuso alcune foto.

La sesta stagione, in Italia ancora inedita, ha sicuramente fatto molto discutere i fan oltreoceano. Infatti il suo ritorno di metà season è avvenuto dopo una pausa molto lunga, da dicembre a maggio, dovuta a un ritardo accumulato di un paio di settimane. Questo grande gap, in termini di storia, è stato definito decisamente problematico, e si spera che non ci siano altri rallentamenti in futuro.

Secondo KJ Apa, che nella serie interpreta Archie, lo spostamento dell'uscita della midseason premiere sarebbe dovuto al fatto che tutti i membri del cast vogliono girare film e sono dunque molto impegnati. Nonostante il grande amore per lo show, infatti, i suoi protagonisti hanno bisogno di nuovi stimoli.

In ogni caso nelle immagini dell'episodio 8, che troverete qui, possiamo rivedere i personaggi di Archie, Veronica, Reggie, Tabitha, Toni, Alice, Percival, Kevin, Cheryl e la gang. In Chapter One Hundred and Three: The Town, Archie escogita un piano per dimostrare che Percival Pickens, l'uomo che si cela dietro un articolo che definisce Riverdale la peggiore città d'America, si sbagliava. Nel frattempo, Veronica e Reggie cercano di andare avanti dopo che il consiglio comunale ha fatto di tutto per creare problemi al loro casinò. Invece Britta fa una mossa rischiosa per aiutare Cheryl.

Cosa ne pensate di questo first look all'episodio 8? Intanto, mentre parliamo della stagione 6, Riverdale è stato rinnovato per una settima!