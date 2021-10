Riverdale 6, c'è anche Sabrina nel trailer dei nuovi episodi della serie The CW

Diavoli, sedute spiritiche, altari sacrificali... Il teaser trailer dei nuovi episodi della sesta stagione di Riverdale non si fa mancare proprio nulla, nemmeno Sabrina Spellman.

Un'altra intensa stagione di Riverdale sta per avere inizio, e quale modo migliore di inaugurarla con un evento speciale in 5 episodi in cui vedremo anche il ritorno di Sabrina Spellman?

Era stato già annunciato, ma in Riverdale 6 ci sarà anche Kiernan Shipka, l'interprete di Sabrina nella serie Netflix ormai cancellata Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

La sua presenza sembra essere legata alla volontà di Cheryl (Madelaine Petsch) di "tornare ai vecchi metodi", e praticare quello che sembra essere un rito vodoo assieme a un culto formato da altre giovani donne. Perché? Probabilmente per vendicare la sua antenata, Abigail.

Ma intanto c'è molto altro che bolle in pentola a Riverdale, e sembra avere comunque a che fare con l'occulto: abbiamo una figura misteriosa che vaga per la scuola, una Betty ricoperta di sangue, e... Persino il Diavolo in persona?

Insomma, si preannunciano degli episodi ricchi di eventi e di sorprese, come ci ha abituati fino ad oggi l'Archieverse. Chissà però come si andrà a incastrare tutto questa volta...

La sesta stagione di Riverdale debutterà il 16 novembre su The CW.