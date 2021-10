Riverdale 6, i fan sono confusi dopo l'annuncio del crossover con Sabrina

E, infine, c'è chi cita la saggia Annalise Keating di How To Get Away With Murder... "Non deve avere senso, deve solo sembrare un casino".

E invece, con un colpo di scena, è stata adesso annunciata la presenza di Kiernan Shipka a-k-a. Sabrina Spellman nel quarto episodio della sesta stagione di Riverdale intitolato "The Witching Hour(s)", nel quale Cheryl (Madeline Petsch) cercherà di lanciare un pericoloso incantesimo per salvare un membro della propria famiglia. E giustamente, chi può essere d'aiuto in un'occasione del genere se non la streghetta più celebre dell'Archiverse?

why cancel sabrina and send her to riverdale why not cancel riverdale and make cheryl a witch and send her to sabrina instead wtf — cece 🎃 (@FlN4LGlRLS) October 8, 2021

what i don't get is how the timelines will work... the people from riverdale s5 are older than sabrina but in the books, roz talks about high school archie and calls him sexy... pic.twitter.com/OMOp5oJw1h — j (@nabrinaeclipse) October 7, 2021

so you’re telling me that I really have to force myself to watch Riverdale, just to see Sabrina Spellman make a comeback? pic.twitter.com/SAYjU6PfYG — amanda (@vampiremomma) October 7, 2021

me trying to make sense of how sabrina spellman's gonna be in a riverd*le episode when she died in the series finale of her own show: pic.twitter.com/bzamQlrZ5w — 🍁 mel 🍂 (@champagnejareau) October 7, 2021