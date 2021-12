Riverdale 6, fan impazziti per il crossover con Sabrina nell'episodio 4

Sapevamo che Sabrina sarebbe apparsa in Riverdale ma, non potevamo neanche lontanamente immaginare che il cameo di Kiernan Shipka nell'evento Rivervale della stagione 6 avrebbe fatto letteralmente impazzire i fan dell'Archieverse.

L'episodio 4 di Riverdale è stato incentrato su tre generazioni di donne Blossom che, hanno visto verificarsi nel corso della propria vita cose assai significative durante il passaggio della cometa di Bailey. E mentre Cheryl Blossom ha voluto raccontare le tragiche storie delle precedenti donne della sua famiglia è stato rivelato che Sabrina avrebbe preso parte ad un rituale e che proprio lei e Cheryl si conoscevano attraverso la comunità della congrega di Riverdale e Greendale.

Quando la cometa di Bailey è passata su Riverdale, Cheryl e Sabrina hanno eseguito la cerimonia, che ha aiutato a scambiare le anime di Nana Rose e Cheryl poco prima che Nana Rose morisse. Si è scoperto che il personaggio interpretato da Madelaine Petsch, a seguito di un sortilegio, è di fatto immortale e che quindi questo rituale le avrebbe permesso comunque di restare in vita.

Questo episodio di Riverdale è stato accolto in maniera assai positiva dal pubblico, soprattutto dopo l'improvvisa cancellazione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, che aveva deluso e non poco i fan della giovane Spellman. Cosa ne pensate di questo crossover? Ditecelo come sempre nell'apposita sezione dedicata ai commenti.