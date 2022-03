Riverdale 6: ecco le foto della premiere della seconda parte di stagione

Dopo l'uscita del nuovo poster di Riverdale 6, che ha anticipato il ritorno dello show sugli schermi americani, ecco che CW ha rilasciato online le immagini del prossimo episodio.

La seconda parte della sesta stagione di Riverdale si sta facendo sicuramente attendere, dopo il ritardo nella programmazione di qualche settimana fa. Intanto, per colmare l'attesa, CW ha rilasciato online nuove immagini promozionali del prossimo episodio, il numero 101 per la precisione.

"Ci saranno molte cose folli e interessanti per la trama di Toni nella sesta stagione. Abbiamo altre dimensioni", queste le parole dell'attrice di Toni Topaz Vanessa Morgan a Us Weekly. "Sarà molto, molto bello e diverso da qualsiasi altra stagione. Adoro, tipo, l'aspetto magico delle streghe di tutto ciò."

"Se credi in altre dimensioni, allora ci sono realtà alternative che accadono tutte nello stesso momento, versioni diverse, risultati diversi, che si svolgono tutti nella tua vita allo stesso tempo", ha continuato Morgan. "Ci credo, e mi sento come se le stessimo toccando. E poi, penso che verso la fine della stagione tutto si unirà, e ti renderai davvero conto di come tutto si relaziona".

Questa la sinossi del prossimo episodio "Le Conseguenze":

"Mentre iniziano a diffondersi notizie sull'attentato a casa di Andrew, Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart) e Jughead (Cole Sprouse) iniziano a fare i conti con misteriosi effetti collaterali dell'esplosione".

La serie tornerà con nuovi episodi il 20 marzo negli Stati Uniti su The CW. Nel frattempo, vi lasciamo con le parole di Cole Sprouse riguardo l'episodio 100 di Riverdale 6: "È una lettera d'amore".