Riverdale 6,i nuovi episodi arriveranno un po' più tardi del previsto: scoprite quando

Si tornerà a Riverdale un po' più tardi del previsto quest'anno, ma non temete: il ritardo è minimo e varrà l'attesa. Scopriamo quando i nuovi episodi della serie con KJ Apa, Camila Mendes, Cole Sprouse e Lili Reinhart arriveranno su The CW.

Dopo l'evento speciale in 5 parti che ha aperto Riverdale 6 (intitolato RiverVale), che ci ha regalato anche un crossover con Sabrina (grazie al ritorno di Kiernan Shipka nel quarto episodio), la serie tv ideata da Roberto Aguirre-Sacasa si è presa una pausa di diverse settimane.

Il classico hiatus festivo si sarebbe però dovuto prolungare solo fino ai primi di marzo, ma a quanto pare non sarà così: The CW ha infatti annunciato che Riverdale tornerà sugli schermi a partire dal 20 marzo, due settimane dopo la data prevista inizialmente.

Il ritardo, a quanto pare, è dovuto a una riprogrammazione forzata dalla pandemia dei Critics Choice Awards, che invece di gennaio, hanno ora come mese di messa in onda marzo, precisamente il 13, e saranno trasmessi proprio da The CW.

Dovremo quindi attendere un pochino di più per scoprire come procederanno le avventure di Archie, Betty, Veronica, Jughead e il resto dei residenti della peculiare cittadina, ma nel frattempo potete ingannare l'attesa dando ad esempio un'occhiata al nuovo fumetto antologico di Riverdale, oppure riguardandovi tutti gli episodi di Riverdale disponibili su Netflix.