Riverdale 6, Kiernan Shipka sul crossover con Sabrina: 'È come andare in bicicletta'

Abbiamo visto nei giorni scorsi Sabrina nel trailer di Riverdale 6. Kiernan Shipka, infatti, tornerà a interpretare il personaggio della serie Neflix di cui è stata protagonista, Le terrificanti avventure di Sabrina. In una recente intervista a Comicbook.com, la ventiduenne attrice ha raccontato le sue impressioni nel riprendere quel ruolo.

L'inizio delle riprese di Riverdale 6 risale alla fine dell'estate, ma da sempre i fan dello show speravano in un crossover con Sabrina. Quando lo scorso anno la serie Netflix si è conclusa, l'opportunità sembrava svanita, e invece si è comunque concretizzata.

"Non penso sia una questione di essere giovani o vecchi. Più che altro, la questione è che è stato davvero interessante rimettermi nei suoi panni, perché non ero più lei da due anni" ha raccontato Kiernan Shipka sul ritorno nel ruolo di Sabrina Spellman. "Sono rimasta sorpresa dalla velocità con cui ne ho ripreso il controllo. È stato come andare in bicicletta, anche se non sai mai come va in queste cose. Non avevo mai interpretato un personaggio e poi, dopo aver smesso, ripreso a farlo. Quindi era una cosa nuova per me. Non sapevo come sarebbe stato, ma poi mi sono detta: Oh, questo mi calza a pennello. Ed è stato molto divertente."

Tra gli ultimi lavori di Kiernan Shipka, oltre alla sesta stagione di Riverdale, c'è Treat, un originale "film-podcast" a tema per la notte di Halloween.