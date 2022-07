Riverdale 6, le nuove foto pubblicate anticipano il finale di stagione!

Abbiamo recentemente appreso che Riverdale si concluderà con la stagione 7, e mentre attendiamo novità su quest'ultima, arriva l'episodio finale del sesto capitolo. La puntata, intitolata The Stand, uscirà sugli schermi statunitensi domenica. Per ingolosire i fan, CW ha pubblicato delle foto in anteprima, che troverete in fondo all'articolo.

Nell'anteprima dell'episodio, pubblicata la scorsa settimana, vediamo che i protagonisti dello show si preparano al peggio, che è presumibilmente l'arrivo della cometa di Bailey. Dopo aver combattuto ancora una volta contro Percival Pickens nel penultimo episodio, la questione dell'evento celeste sembra essere piuttosto grave. Quest'ultima è stata esplorata nella quarta puntata della stagione, intitolata Capitolo Novantanove: L'ora delle streghe. Qualunque cosa la cometa riserverà alla città, sappiamo che tutto cambierà in vista della prossima stagione: come annunciato anche dagli addetti ai lavori il finale di Riverdale 6 segnerà una rivoluzione per lo show.

L'episodio negli USA andrà in onda domenica 31 Luglio su The CW. Nel cast principale rivedremo ancora una volta Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Mädchen Amick, Casey Cott, Vanessa Morgan, Charles Melton, che potrete trovare anche nelle foto ufficiali rilasciate dal network, pubblicate in fondo all'articolo.

Cosa vi aspettate dal futuro di Riverdale dopo che, nel finale dello show, la realtà a cui i protagonisti sono abituati verrà completamente sconvolta? Fatecelo sapere nei commenti!