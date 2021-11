Riverdale 6, ecco il poster dei primi cinque episodi in attesa della nuova stagione

A meno di una settimana dall'arrivo negli USA della stagione 6 di Riverdale, ecco online un nuovo poster che annuncia un evento con i primi cinque episodi, Riverdale, con un approccio decisamente più spaventoso rispetto allo show che abbiamo imparato a conoscere nelle stagioni precedenti grazie a The CW.

"Questi nuovi episodi si collocano saldamente nel genere horror. Le cose sono un po' più oscure, un po' più strane, un po' più contorte a Rivervale" ha spiegato lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa.



La star di Le terrificanti avventure di Sabrina, Kiernan Shipka, dovrebbe tornare nel quarto episodio denominato The Witching Hour(s), che vedrà Cheryl (Madelaine Petsch), eseguire un pericoloso incantesimo, che può significare la differenza tra la vita e la morte per un caro membro della famiglia Blossom. Kiernan Shipka ha ricordato che tornare nel ruolo di Sabrina "è stato come tornare in bicicletta".



Proprio per questo motivo riceverà il necessario aiuto dalla ventenne strega Sabrina Spellman in visita da Greendale.

Le terrificanti avventure di Sabrina e Riverdale appartengono infatti al medesimo universo fittizio. Shipka ha dichiarato:"Per me è stato davvero interessante rimettermi nei suoi panni [Sabrina] perché non ero più lei da due anni". Potete vedere il poster a questo link.



Scoprite la sinossi della première di Riverdale 6, in attesa del suo arrivo sul piccolo schermo. In Italia è ancora inedita la seconda parte della stagione 5 dello show The CW.