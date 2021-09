Riverdale 6, la produzione è iniziata! L'inquietante annuncio di Roberto Aguirre-Sacasa

La sesta stagione di Riverdale dovrebbe debuttare a novembre su The CW, e poche ore fa lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa è intervenuto sui social per svelare che le riprese della nuova stagione sono iniziate. Il post ha incuriosito e al tempo stesso inquietato i fan della serie per le parole che Aguirre-Sacasa ha utilizzato.

"Le forze si stanno radunando per la battaglia finale tra il bene e il male mentre le telecamere iniziano a girare sulla sesta stagione di Riverdale. Ma chi starà da che parte? E chi vivrà, chi morirà? Tutto è stato un preludio a questo" ha scritto lo showrunner, accompagnando il tutto con una lunga serie di emoji.



L'immagine pubblicata e le parole di Aguirre-Sacasa, che lo scorso mese ha confessato che la storia tra Betty e Archie non è ancora finita, potrebbero significare che tutto può succedere, in questa nuova stagione.

"Tutto è così divertente, perché non penso ci sia mai stata una pausa così grande e certamente non una pausa a metà stagione" ha dichiarato nel bel mezzo della pausa della quinta stagione "La cosa più grande è l'entusiasmo dei fan nel guardare questi episodi, sono tra i migliori che abbiamo fatto, sono alcuni dei nostri episodi più strani e forniranno molte risposte a molte domande che hanno i fan... voglio dire, sono davvero, davvero, speciali. Quindi sono per lo più entusiasta di farli uscire e coinvolgere nuovamente i fan; é passato troppo tempo".



Qualche settimana fa sono state pubblicate le foto dell'episodio 14 di Riverdale 5. In Italia la serie va in onda su Premium Stories e attualmente è ferma al decimo episodio.