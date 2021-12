Riverdale 6, Roberto Aguirre-Sacasa: 'Questi episodi saranno horror in tutto e per tutto'

Le prime foto del crossover di Riverdale con Sabrina hanno anticipato nuove e macabre atmosfere per la popolare serie televisiva di The CW, e il creatore Roberto Aguirre-Sacasa ha voluto ribadire proprio questa virata all'horror in una recente intervista promozionale.

"Questi nuovi episodi saranno horror in tutto e per tutto", ha anticipato lo showrunner a TVLine. "Le cose si faranno un po' più oscure, un po' più strane e un po' più spaventose a Rivervale". Nel frattempo Riverdale si avvicina al 100esimo episodio, per il quale è stata diffusa la sinossi ufficiale: "100° EPISODIO - Snervato da una serie di strani avvenimenti che si stanno verificando in città, Jughead (Cole Sprouse) va alla ricerca di risposte per scoprire la terribile verità su Rivervale. Nel cast KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Madelaine Petsch, Mädchen Amick, Casey Cott, Vanessa Morgan, Charles Melton, Erinn Westbrook e Drew Ray Tanner. Gabriel Correa ha diretto l'episodio scritto da Roberto Aguirre-Sacasa".

La puntata si intitolerà "Capitolo Cento: Il paradosso Jughead", e sarà tecnicamente il quinto episodio della sesta stagione di Riverdale. La storia dovrebbe anche servire come finale per il grande evento denominato Rivervale, che ha inaugurato l'approccio spettrale e bizzarro discusso da Aguirre-Sacasa. Aspettatevi eccentricità d'ogni tipo, dai sacrifici umani alle antiche maledizioni, passando per il diavolo in persona.

