Riverdale 6, scopriamo cosa ci riserva l'episodio 'Venomous' in quest'anteprima

È sempre tempo di Riverdale, e di questo periodo poi le cose si fanno particolarmente interessanti in città a giudicare da quanto si evince dall'anteprima del nuovo episodio, Venomous.

Come vediamo dalla sinossi del quattorcedicesimo della sesta stagione di Riverdale "Chapter One Hundred and Nine: Venomous", infatti, Archie e la gag devono vedersela con il villain di turno, che questa volta ha le sembianze di Percival (Chris O'Shea), mentre ognuno di loro sta già affrontando una propria battaglia personale.

"TOXIC - Con il palladio che funge praticamente da sua personale Kryptonite, Archie (KJ Apa) decide di dover sviluppare una tolleranza al metallo se vuole avere una chance di prevalere su Percival (guest star Chris O'Shea). Betty (Lili Reinhart) si rivolge a Jughead (Cole Sprouse) per farsi aiutare nel tentativo di portare alla luce dei ricordi repressi dalla sua infanzia. Nel frattempo, Veronica (Camila Mendes) deve affrontare un'incredibile scoperta che avrà conseguenze sul suo modo di interagire con chi le sta intorno, e Cheryl (Madelaine Petsch) cerca di capire se è il caso di ricontattare una sua vecchia fiamma".

Nell'episodio scritto da Tessa Leigh Williams e diretto da Lisa Soper appariranno anche Charles Melton e Mädchen Amick, mentre la vecchia fiamma di cui si parla è la new entry nel cast di Riverdale Caroline Day.