Riverdale 6, l'ora delle streghe è giunta: guardate le immagini del crossover con Sabrina

Lo scorso ottobre veniva annunciato il tanto atteso crossover tra Riverdale e Sabrina, annunciando il ritorno, seppur per un solo episodio, della Sabrina Spellman di Kiernan Shipka sugli schermi. Ma vediamo insieme le nuove immagini da "Chapter Ninety-Nine: The Witching Hour".

La sesta stagione di Riverdale, come anche l'ottava di The Flash, si è aperta con un evento speciale in 5 episodi che ne sta vedendo accadere di tutti i colori, e tra questi vi è anche il colore delle streghe!

In quel di Riverdale, infatti, Cheryl (Madelaine Petsch) è ricorsa all'aiuto di un volto piuttosto familiare per i fan dell'Archieverse, quello di Sabrina Spellman, la protagonista della serie Netflix ormai cancellata Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Come recita la sinossi ufficiale dell'episodio in cui vedremo comparire il personaggio, infatti "Durante il passaggio della Bailey's Comet sopra Riverdale, Cheryl e Nana Rose (guest star Barbara Wallace) rivisitano le tragiche storie delle donne della famiglia Blossom nel corso degli anni. Nel frattempo, un evento celestiale che si verifica assai raramente spinge Cheryl ad evocare un volto familiare in città: Sbrina Spellman".

Sembra dunque che vedremo ancora più caos e bizzarrie del solito nel nuovo episodio di Riverdale che andrà in onda martedì 7 dicembre sulla rete statunitense The CW, e di cui cliccando sul link in calce alla notizia potrete trovare tante nuove immagini.