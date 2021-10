Riverdale 6, svelata la sinossi della premiere: tutti i dettagli

L’attesa per i fan di Riverdale sta per finire, la sesta stagione arriverà tra circa due settimane e ora The CW ha svelato la sinossi ufficiale della premiere intitolata Chapter Ninety-Six: Welcome to Rivervale.

L’episodio debutterà in USA martedì 16 novembre ed è scritto da Roberto Aguirre-Sacasa e diretto da Gabriel Correa. La puntata darà vita al tanto atteso crossover con Le Terrificanti Avventure di Sabrina, Kiernan Shipka infatti riprenderà il ruolo di Sabrina Spellman nella sesta stagione.



La sinossi recita: "BENVENUTI A RIVERVALE - Dopo l'esplosione che ha concluso la quinta stagione, un nuovo giorno sorge nella città di RiverVALE, dove tutto è come dovrebbe essere. Veronica (Camila Mendes) e Reggie (Charles Melton) sono ora la coppia potente della città, mentre Jughead (Cole Sprouse) e Tabitha (Erinn Westbrook) vanno a vivere insieme. Ma con Cheryl (Madelaine Petsch) che chiede un ritorno ai "vecchi modi", questa serenità sarà sicuramente minata. E come potrebbero Archie (KJ Apa) e Betty (Lili Reinhart) essere sopravvissuti? Nel cast figurano anche Vanessa Morgan, Casey Cott, Drew Ray Tanner e Madchen Amick."



I fan che si aspettano che Sabrina compaia nella premiere della sesta stagione dovranno purtroppo aspettare poiché la sua prima apparizione nella serie arriverà nel quarto episodio intitolato "The Witching Hour(s)", tuttavia Sabrina può essere vista nel trailer di Riverdale 6.



"Abbiamo parlato di far visitare a Sabrina Riverdale dalla prima stagione, quindi è elettrizzante che questo stia finalmente accadendo, come parte del nostro evento speciale 'Rivervale'", ha confermato lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa a EW. "È anche perfetto che si presenti per aiutare Cheryl Blossom durante la sua ora di maggior bisogno. Tutti sul set hanno perso la testa, penso che lo faranno anche i fan. È davvero divertente e speciale".



"È stato davvero interessante per me rimettermi nei suoi panni perché non ero più lei da due anni", ha detto Shipka a ComicBook.com. "Sono rimasta sorpresa dalla velocità con cui ne ho ripreso il controllo. Era come andare in bicicletta, anche se non sai mai come va in queste cose. Non avevo mai interpretato qualcuno e poi abbandonato il ruolo, e poi ripreso. Quindi era una cosa nuova per me. Non sapevo come sarebbe stato e poi mi sono detta, 'Oh, questo mi calza a pennello.' Ed è stato molto divertente". L'appuntamento con la premiere è fissato al 16 novembre.