Riverdale 6: Archie si trasforma in un eroe nelle nuove foto dell'episodio 10

Nonostante le voci di una chiusura di Riverdale si facciano sempre più insistenti, con il cast che sarebbe intenzionato mettere la parola fine su Riverdale con la Stagione 7, lo show continua la sua programmazione su The CW, che oggi ha diffuso la sinossi ufficiale del decimo episodio della Stagione 6, intitolato Folk Heroes. Uscirà il 17 aprile.

Dopo il rinnovo di Riverdale per la Stagione 7, The CW ha pubblicato la sinossi di "Chapter One Hundred and Five: Folk Heroes", il decimo episodio della sesta stagione. Gli ultimi episodi hanno visto Riverdale un po' scossa dall'arrivo di Percival Pickens (Chris O'Shea), il discendente di uno dei padri fondatori di Riverdale, il Generale Pickens. Percival ha i suoi piani per la cittadina dopo averla dichiarata la peggiore d'America, ma Archie e i suoi amici sono determinati a liberare la città dalla sua stretta facendo di Archie un eroe popolare dei giorni nostri.

Sinossi ufficiale: "Per liberare la città di Riverdale dalla morsa di Percival (la guest star Chris O'Shea), Archie (KJ Apa), Jughead (Cole Sprouse) e Betty (Lili Reinhart) escogitano un piano per trasformare Archie in un eroe popolare moderno compiendo una serie di imprese impossibili. Nel frattempo, Percival prende di mira Veronica (Camila Mendes), Toni (Vanessa Morgan) e Tabitha (Erinn Westbrook), mettendo loro e i loro affari uno contro l'altro. Infine, dopo essersi ammalata, Cheryl (Madelaine Petsch) fa una scoperta sorprendente su se stessa. Gabriel Correa ha diretto l'episodio scritto da Devon Turner".

Oltre alla trama dell'episodio, sono disponibili anche le immagini ufficiali che potete guardare comodamente nel post in calce a questa news.

L'AD di The CW, Mark Pedowitz, ha definito Riverdale come una delle serie che costituisce le solide fondamenta su cui poggiare gli show della stagione 2022-2023. "Queste serie sono importanti anche per la nostra strategia digitale complessiva, perché sono tra le più viste in streaming e tra le più discusse sui social" ha aggiunto il dirigente.