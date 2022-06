Riverdale 6, si torna a Rivervale nell'anteprima dell'episodio 20

Il mese di luglio vedrà la conclusione della sesta stagione di Riverdale, ma prima dovrà andare in onda il ventesimo episodio, "Chapter One Hundred and Fifteen: Return to Rivervale", di cui scopriamo ora la sinossi ufficiale.

Dopo il crossover con Sabrina per l'evento speciale di inizio stagione, nessuno si aspettava di rivedere così presto la streghetta interpretata da Kiernan Shipka. Eppure nell'episodio 19 di Riverdale 6 la ragazza tornerà in città, e a quanto pare l'intera gang farà ritorno a Rivervale, una sorta di realtà alternativa che ha fatto da teatro alla prima parte della sesta stagione che credevamo di esserci ormai lasciati alle spalle...

"L'uomo del mistero - Archie (KJ Apa) e la gang raccolgono informazioni su Percival (guest star Chris O'Shea) così da poter meglio comprendere da dove è venuto, e usare queste informazioni a loro vantaggio. Tuttavia, quando il loro piano ottiene un risultato inaspettato, il gruppetto sarà costretto a pagare un terribile prezzo" si legge nella sinossi ufficiale dell'episodio 6x20.

In "Chapter One Hundred and Fifteen: Return to Rivervale", scritto da Ted Sullivan & Devon Turner e diretto da Anna Kerrigan appariranno Lili Reinhart, Cole Sprouse, Camila Mendes, Madelaine Petsch, Mädchen Amick, Casey Cott, Charles Melton, Erinn Westbrook, Vanessa Morgan e Drew Ray Tanner.

Gli episodi della sesta stagione di Riverdale vanno in onda ogni domenica su The CW.