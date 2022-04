Riverdale 6, tornerà ufficialmente lo speciale crossover con la streghetta Sabrina!

Nato proprio come spin-off di Riverdale, la serie con protagonista Kiernan Shipka riprendeva il classico della commedia sitcome Sabrina, vita da strega. La Sabrina di Shipka si è vista conclusa la sua serie standalone alla quarta stagione, ma aveva stabilito un crossover con lo show soprannaturale. E nella sesta stagione lo farà ancora.

Giusto qualche settimana fa avevamo cercato di fare chiarezza su quando potremo vedere Riverdale 6 sugli schermi italiani, visti i complicatissimi accordi distributivi con il canale The CW che la distribuisce attualmente negli Stati Uniti. La serie ha infatti gli stessi accordi doppi con Prime Video e Netflix stipulati per l’ultimissima stagione di Peaky Blinders, anche se a differenza dello show con Cillian Murphy quello sul soprannaturale impiega molti mesi di differita per vedersi distribuito anche oltreoceano. Attualmente però, dopo un primo midseason di stagione, la sesta ha ripreso la sua messa in onda negli Stati Uniti già dal 20 marzo.

E la buona notizia, dopo che la sua apparizione nell’episodio 4 dal titolo The Witching Hour(s) aveva esaltato enormemente la fanbase, è che nei prossimi episodi troveremo anche Sabrina Spellman. A rivelarlo è TVLine, che ha però trovato conferma ufficiale al panel di Riverdale al Paleyfest di Hollywood. Nella stessa sede è stato anche confermato che l'episodio musicale di questa stagione conterrà brani di American Psycho: The Musical, che è stato co-scritto da Duncan Sheik e dal creatore di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa.

Sabrina dovrebbe tornare per un crossover della durata di un solo episodio, come la scorsa volta, ma non è chiaro se la sua apparizione combacerà con l’episodio musicale o si tratterà invece di due appuntamenti diversi. Già attrice di Mad Men, Kiernan Shipka ottenne il ruolo della nota streghetta del piccolo schermo con l’arrivo dello spin-off Le terrificanti avventure di Sabrina, che nonostante il buon successo di pubblico non arrivò comunque oltre le quattro stagioni, lasciando agli spettatori il piacere di veder riapparire la ragazza grazie all’universo condiviso fra Riverdale e Sabrina.