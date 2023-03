Riverdale 7: Jughead Jones intrappolato negli anni '50 nel trailer dell'ultima stagione!

Mancano ormai poche settimane al debutto della settima e ultima stagione di Riverdale, la serie guidata da Cole Sprouse che tornerà su The CW a partire dal prossimo 29 marzo.

Dopo il filmato della sequenza iniziale mostrata lo scorso dicembre, la rete ha condiviso un nuovo trailer ufficiale incentrato su Jughead Jones, l'unico personaggio consapevole del passaggio temporale del mondo dai giorni nostri agli anni '50. Lo show riprenderà così dalla conclusione della scorsa stagione, con gli amici di Jones che non saranno d'aiuto, poiché vivranno vite apparentemente autentiche, simili alle loro controparti classiche di Archie Comics.

Come anticipato dal creatore della serie Roberto Aguirre-Sacasa, la stagione finale di Riverdale "riguarderà più i nostri personaggi, che cercheranno di trovare la propria strada nelle realtà costrittiva e oscura degli anni '50, per cercare di scoprire se stessi in un mondo davvero repressivo, conformista, omofobo e razzista", ha dichiarato. "La più grande lotta per i nostri personaggi sarà quella di vivere delle autentiche vite durante un periodo davvero complesso".

Basato sui personaggi della serie a fumetti Archie della Archie Comics, il cast di Riverdale 7 sarà composto da K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Erinn Westbrook, Vanessa Morgan, Charles Melton, Casey Cott, Drew Ray Tanner e Mädchen Amick.