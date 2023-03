Riverdale 7, Lili Reinhart anticipa: 'Esploreremo la sessualità di Betty in questa epoca'

Con i protagonisti di Riverdale catapultati negli anni '50, la settima e ultima stagione della serie sicuramente presenterà agli spettatori delle situazioni inedite e sarà in grado di esplorare maggiormente la psicologia dei protagonisti. Nel corso di una recente intervista, Lili Reinhart ha discusso della sessualità di Betty in quest'epoca.

Gli anni '50 sono stati molto difficili per le donne, dalle quali la società si aspettava un comportamento esemplare, da casalinga modello, dedita ai bisogni della famiglia e del marito di turno. Ma Betty non è una donna qualunque, così i suoi istinti sessuali saranno affrontati nel corso dei nuovi episodi e verranno inquadrati con un'ottica più contemporanea. Se non sapete di che parliamo, recuperate il trailer di Riverdale 7; la settima stagione ha debuttato ieri su The CW.

Sicuramente farà effetto vedere Betty, che ha sempre avuto dei genitori dalla mentalità conservatrice e molto anni '50, catapultata davvero negli anni '50 per il sortilegio che ha colpito i protagonisti di Riverdale:

"Non solo deve affrontare dei genitori repressi, ma anche la repressione della società e dei consulenti scolastici. Tutti le dicono di tenersela nei pantaloni e lei non vuole. È fantastico. È stato un arco molto divertente da interpretare, esplorando il modo in cui questa donna sta cercando di imparare cosa sia il sesso, perché è l'argomento più eccitante per i giovani in generale.

"Ovviamente, non avendo vissuto in quel periodo, ma sapendo che ci si aspettava che le donne si comportassero in un certo modo e fossero una casalinga perfetta - dovevano sposarsi giovani, andare a letto con una persona con cui si sta per sempre, non esisteva il divorzio - è stato interessante interpretare il personaggio in quel mondo e immaginare come avrei reagito in quello scenario, essendo la donna che sono oggi. Sto cercando di mostrare il legame che ho io con la mia sessualità attraverso Betty e il suo sentirsi repressa in quell'ambiente".