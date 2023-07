Riverdale 7, Madelaine Petsch anticipa: 'I fan saranno contenti per il finale di Cheryl'

Riverdale è alla sua settima e ultima stagione su The CW e, mentre questa inizia ad avviarsi verso il finale, i fan si chiedono dove finirà ognuno dei suoi personaggi. Per quanto riguarda Cheryl Blossom, Madelaine Petsch ha rassicurato tutti sul fatto che il personaggio finirà in un buon posto e che i fan rimarranno contenti della conclusione.

"Per me si tratta più che altro di dire addio a queste persone che hanno creato lo show [e] ci hanno messo il loro amore", ha detto Petsch a Us. "Quindi, è stato piuttosto difficile. Ma so che era giunto il momento di mettere via il rossetto rosso e dire addio a Cheryl. Quindi, sono entusiasta di dire addio a Cheryl [e] penso che la sua storia sia stata completata molto bene. Penso che la gente sarà contenta".

Petsch ha anche parlato della relazione tra Cheryl e Toni Topaz - interpretata dalla sua migliore amica nella vita reale Vanessa Morgan - e di come si evolverà negli ultimi episodi della stagione. La stagione ha anche affrontato la sessualità di Betty, interpretata da Lili Reinhart.

"Vanessa è la mia migliore amica da prima che lo show iniziasse. Quindi, interpretare il suo amore sullo schermo dal momento che avevamo così tanta chimica insieme è stato assolutamente meraviglioso. Quello che amo di lei è che anche nelle scene in cui siamo solo [sullo sfondo], troviamo il modo di far sentire Choni reale e autentico e come se fossero davvero innamorate", ha detto. "Penso che si possa vedere, soprattutto negli ultimi due episodi della stagione, che per noi è stato molto importante capire che aspetto avesse la nostra relazione e fare in modo che fosse autentica e che le persone ne fossero davvero felici".

La scorsa settimana, Riverdale ha concluso la produzione della sua ultima stagione e, per celebrare questa ricorrenza, una delle star della serie Camila Mendes ha pubblicato su Instagram un emozionante tributo alla serie, condividendo una serie di foto del dietro le quinte con i suoi co-protagonisti di Riverdale mentre dava l'addio alla serie e al suo personaggio, Veronica Lodge.