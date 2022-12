Riverdale 7, non uno: ben due nuovi personaggi ricorrenti nel finale di stagione!

Dopo la notizia della cancellazione di Riverdale, si scopre che nell'ultima stagione, la stagione 7, verranno introdotti due nuovi personaggi ricorrenti. Si tratta di due ragazzi dalla personalità apparentemente canonica; eppure potrebbero rivelarsi ancora più complessi del previsto.

Si tratta di Nicholas Barash and Karl Walcott, due attori conosciuti rispettivamente per Bull e Moonfall.

Karl Walcott interpreterà, secondo Deadline, un ragazzo "rinascimentale, studioso, artistico, colto e cosmopolita. Viene da una famiglia adorabile ed è il paladino della giustizia. Possiede una mentalità artistica e sessuale molto aperta. Sarà, come nei fumetti, un'amicizia significativa per Kevin Keller".

Nicolas Barash interpreterà invece un bullo, quello "classico del liceo. E' ricco, fighettino. Bello, atletico, spavaldo, la scampa sempre, ma a volte no - come per esempio con Veronica. Spesso litiga con la sua gemella, ma è anche l'antagonista dei nostri personaggi, specialmente di Archie", afferma Deadline: il nome del personaggio sarà Julien Blossom.

Nell'attesa dell'ultima stagione di Riverdale, il creatore dello show, Roberto Aguirre-Sacasa, ha appena condiviso su Instagram la sequenza iniziale anni '50 della serie. I colori brillanti, gli scenari e i costumi di quegli anni, danno una pennellata di vintage e curiosità al finale di stagione. La reazione dei fan al riguardo, non a caso, ha dimostrato grande meraviglia.