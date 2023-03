Riverdale 7: i protagonisti catapultati negli anni '50 nelle immagini della premiere!

Dopo il primo trailer di Riverdale 7 abbiamo scoperto che tutti i protagonisti dello show sono stati catapultati nei coloratissimi anni '50, e il solo Jughead sembra essere consapevole della cosa e ricordare da dove tutti provengono in realtà. The CW ha quindi diffuso in rete le nuove immagini ufficiali del primo episodio, in arrivo il 29 marzo.

Questa nuova serie di foto ci permette di vedere ancora meglio cosa significa per ognuno dei personaggi trovarsi in questo mondo in cui solo Jughead Jones (Cole Sprouse) sembra rendersi conto che qualcosa non va.

La settima stagione di Riverdale va dove nessuna stagione precedente ha mai osato andare prima: negli anni '50! Riprendendo da dove si era conclusa la scorsa stagione, Jughead Jones (Cole Sprouse) si ritrova intrappolato negli anni Cinquanta. Non ha idea di come ci sia arrivato, né di come tornare al presente. I suoi amici non sono d'aiuto, poiché vivono vite apparentemente autentiche, simili alle loro controparti classiche dei fumetti Archie, ignari di essere mai stati in un posto diverso dagli anni Cinquanta.

Archie Andrews (KJ Apa) è il classico adolescente americano, che diventa maggiorenne, si mette nei guai e impara lezioni di vita; Betty Cooper (Lili Reinhart) è la ragazza della porta accanto, che inizia a mettere in discussione tutto ciò che riguarda la sua vita perfetta, compresa la dispotica madre Alice (Madchen Amick); Veronica Lodge (Camila Mendes) è una star di Hollywood che si è trasferita a Riverdale in circostanze misteriose;

Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) è l'ape regina con un'arguzia pungente e un desiderio segreto; Toni Topaz (Vanessa Morgan) è un'attivista che si batte per gli studenti neri della Riverdale High, recentemente integrata; Kevin Keller (Casey Cott) è un crooner "quadrato" che lotta con la sua identità sessuale; Reggie Mantle (Charles Melton) è una star del basket che viene dalla campagna; e Fangs Fogarty (Drew Ray Tanner) è un greaser destinato a diventare una star alla Elvis.

Solo quando Jughead riceve la visita di Tabitha Tate (Erinn Westbrook) - l'angelo custode di Riverdale - scopre la verità cosmica sulla loro situazione. Riusciranno Jughead e la banda a tornare nel presente? O i nostri personaggi rimarranno intrappolati per sempre negli anni Cinquanta? E, se così fosse... è una cosa così negativa?

Come rivelato in precedenza, in Riverdale 7 non ci sarà un vero villain.