Riverdale 7, lo showrunner anticipa: 'Non ci sarà un vero e proprio villain'

Il prossimo anno arriverà sul piccolo schermo la settima e ultima stagione di Riverdale, lo show di The CW basato sui personaggi della serie a fumetti Archie della Archie Comics. Per chi non lo sapesse, gli anni 50' faranno da sfondo alle prossime avventure dei nostri protagonisti, come anticipato dal filmato rilasciato dal creatore della serie.

Lo stesso Roberto Aguirre-Sacasa ha recentemente parlato di Riverdale 7 in un'intervista con Entertainment Weekly, rivelando che nell'ultima stagione non verrà presentato un vero e proprio villain:

"Riguarderà più i nostri personaggi, che cercheranno di trovare la propria strada nelle realtà costrittiva e oscura degli anni '50, per cercare di scoprire se stessi in un mondo davvero repressivo, conformista, omofobo e razzista", ha dichiarato. "La più grande lotta per i nostri personaggi sarà quella di vivere delle autentiche vite durante un periodo davvero complesso".

Il cast di Riverdale 7 sarà composto da K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Erinn Westbrook, Vanessa Morgan, Charles Melton, Casey Cott, Drew Ray Tanner e Mädchen Amick. Don't Worry, Darling sarà il titolo della première, che debutterà nell'estate del 2023.

Per salutarvi, vi invitiamo a dare uno sguardo alle nuove foto della stagione 7 di Riverdale con Archie, Betty e Veronica, Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!