Riverdale 7: il nuovo trailer mostra gli episodi che sanciranno l'addio della serie The CW

The CW ha diffuso in streaming il trailer degli episodi finali della settima e ultima stagione di Riverdale, serie tratta dai celebri fumetti Archie Comics che arriverà alla sua conclusione definitiva sul network dopo una stagione più breve rispetto alle precedenti. I fan dovranno quindi dire addio a questi personaggi dopo un viaggio di sei anni.

Il trailer di Riverdale mostra alcune delle novità che i fan possono aspettarsi nella manciata di episodi rimasti alla fine della storia. Questo include, ma non solo, alcuni addii sentiti, storie d'amore familiari e decisamente molto glamour. In questa stagione conclusiva è stata affrontata anche la sessualità di Betty, interpretata da Lili Reinhart, anche se vista attraverso il filtro della società americana anni '50.

Come ha dichiarato lo showrunner di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa, il salto temporale ha permesso alla serie di tornare in modo unico al periodo di massimo splendore degli Archie Comics negli anni Cinquanta.

"È vero, anche se gli Archie hanno iniziato le loro pubblicazioni molto prima degli anni Cinquanta, il decennio che la maggior parte delle persone associa ai fumetti Archie è quello degli anni Cinquanta, chissà per quale motivo", ha spiegato Aguirre-Sacasa.

"I fumetti di Archie sono così nostalgici e credo che quando le persone pensano a quei periodi, pensano al 1950. Attraverso la lente della nostalgia. Quindi questa è stata una cosa importante, assolutamente. E anche quando abbiamo ricreato i loro costumi iconici dei fumetti del passato, anche se tecnicamente erano degli anni '40, ogni volta che qualcuno ne scriveva, diceva: 'Oh mio Dio, stanno indossando i loro abiti degli anni '50'. E anche quando stavamo proponendo Riverdale, e questo è assolutamente vero, quando stavamo proponendo Riverdale per cercare di farne una serie televisiva, i dirigenti dicevano: 'Aspettate un attimo, aspettate un attimo. È uno show ambientato negli anni '50?'. E noi dicevamo: "No, no, no, è ambientato ai giorni nostri'. E così è stato".