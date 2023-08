Riverdale 8, cosa sappiamo su un possibile sequel: si farà mai?

Non è mai facile quando una serie finisce, sia che arrivi alla sua naturale conclusione, sia che la cancellino da un anno all'altro. Ecco perché in tanti vorrebbero un'ottava stagione di Riverdale, la serie di The CW basata sui fumetti Archie? Ma arriverà mai? Proviamo a fare il punto della situazione.

Stando alle ultime notizie arrivate, Riverdale dovrebbe definitivamente concludersi con la sua settima stagione. Il 23 agosto è infatti andato in onda negli Stati Uniti l'ultimo episodio, ma se volete scoprire dove vedere Riverdale in Italia vi basta cliccare qua. Secondo il Presidente di The CW, Mark Pedowitz, sette stagioni sono più che sufficienti per la serie, e quindi era giusto chiudere qua.

Certo è che abbiamo visto in passato serie tv essere cancellate e poi riprese, oppure concludersi e ritornare in qualche altra forma, quindi non è detto che a Riverdale non succeda la stessa cosa, soprattutto vista la sua aura teen e con un pubblico ben definito.

Roberto Aguirre-Sacasa, lo showrunner, aveva comunque espresso la volontà di continuare lo show anche magari in forme diverse, proprio per esplorare Riverdale da più angoli possibili. Anche Lili Reinhart non era pronta a dare l'addio a Riverdale, eppure ha dovuto accettare la fine dello show.

Quindi al momento non possiamo darvi notizie positive, perché in America Riverdale si è conclusa e lo farà anche da noi una volta che arriveranno gli episodi finali. Per i fan resta solo da sperare in un revival oppure, cosa più probabile, una altra IP presa dalla Archie Comics sempre nell'universo di Riverdale, come era successo per Le terrificanti avventure di Sabrina.

Non ci resta quindi che aspettare e capire se ci saranno sviluppi. Voi avete già visto il finale di Riverdale? Vorreste l'ottava stagione o siete contenti così? Diteci tutto nei commenti!