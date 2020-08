Riverdale è ambientato nello stesso universo di Black Mirror? Scoprite la folle teoria

Sebbene sia una serie antologica, Black Mirror ci ha mostrato più volte situazioni o accenni ad un universo interconnesso, che a quanto pare potrebbe superare i confini locali e abbracciare anche un'altra serie molto nota: Riverdale!

Nel dodicesimo episodio della prima stagione di Riverdale (Anatomy of a Murder) vediamo un personaggio di nome Joaquin DeSantos, membro della gang dei Southside Serpents, lasciare la città per sfuggire alle forze dell'ordine. Sale quindi su un bus, e in bella mostra c'è il nome della destinazione: San Junipero.

Si tratta della località che dà il titolo al quarto episodio della terza stagione di Black Mirror, uno dei più apprezzati dai fan. Si basa su di una città immaginaria abitata dalla coscienza delle persone anziane, una sorta di paradiso simulato in cui reinventarsi una volta prossimi alla morte. Sebbene nell'episodio in questione non si faccia riferimento al nome dell'ospedale in cui tale procedura viene eseguita, nella puntata intitolata Black Museum un personaggio dichiara di aver lavorato al St. Juniper, contribuendo a creare la tecnologia utile per trapiantare la coscienza delle persone. Nel museo al centro della trama troviamo anche gli abiti di Kelly e Yorkie, le due protagoniste di San Junipero. A confermare che il toponimo è in realtà il nome di un ospedale arriva anche il film interattivo Bandersnatch.

Difficile che il nome di un ospedale sia segnalato sopra un autobus come destinazione, per cui quello visto in Riverdale potrebbe essere stato soltanto un sottile tributo alla serie distopica. Inoltre potrebbe contenere un riferimento al fatto che il personaggio di Joaquin morirà per avvelenamento da cianuro, sorte simile a quella di Yorkie in Black Mirror.

San Junipero è stato uno dei momenti più apprezzati dal pubblico LQGBT+ per come è stata rappresentata la relazione sentimentale delle due protagoniste, e avrà convinto senz'altro anche Lili Reinhart: la star di Riverdale si è dichiarata bisessuale. Potremo ritrovare l'interprete di Kelly nel mondo Marvel, visto che Gugu Mbatha Raw sarà nella serie di Loki.