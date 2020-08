Riverdale: amore in vista tra KJ Apa e Madelain Petsch? Alcuni commenti lo suggeriscono

Si continua a parlare dei protagonisti di Riverdale: questa volta si tratta di KJ Apa e Madelaine Petsch, che si sono scambiati dei commenti che hanno fatto subito discutere i fan della serie prodotta da The CW.

Come potete leggere nel post di Instagram presente in calce alla notizia, è stato l'interprete di Archie Andrews a condividere per primo una sua foto, scattata vicino alla sua piscina e che ha commentato così: "Il vostro addetto alla piscina è pronto per essere assunto". Tra i numerosi commenti alla foto, più di quattromila, è presente anche quello della sua collega Madelaine Petsch, che ha scritto questo breve messaggio: "La prossima è casa mia". KJ Apa ha subito risposto all'invito, avvisando di essere già fuori casa sua.

I fan della serie presente nel catalogo di Netflix hanno subito iniziato a discutere di questo scambio di messaggi, anche se è molto probabile che i due stessero semplicemente scherzando tra di loro. Nel frattempo, gli appassionati sono ancora in attesa di scoprire quali saranno le conseguenze delle cancellazioni di due serie legate a Riverdale, ci riferiamo a Katy Keene e a Le Terrificanti Avventure di Sabrina, secondo molti infatti questa decisione potrebbe avere un forte impatto anche nelle storie di Archie e gli altri protagonisti della serie.