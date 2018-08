Riverdale: Anthony Michael Hall comparirà nell'episodio flashback

Anthony Michael Hall, la star di Weird Science, CSI: Miami e The Breakfast Club si è unito al cast della terza stagione di Riverdale per un ruolo da protagonista.

La notizia, inizialmente diffusa da Deadline, è stata poi confermata anche dal creatore della serie, Roberto Aguirre-Sacasa, con un post su Twitter che come al solito potete trovare in calce alla notizia.

Hall apparirà nel quarto episodio della terza stagione, intitolato The Midnight Club. L'episodio è ispirato al cult degli anni '80 diretto da John Hughes, The Breakfast Club, interpretato, oltre da Hall, anche da Judd Nelson, Emilio Estevez, Ally Sheedy e Molly Ringwald. La Ringwald fa parte di Riverdale fin dai tempi della prima stagione, e interpreta il ruolo della madre di Archie, Mary Andrews. Recentemente, il film è stato omaggiato anche dal cast di Wonder Woman 1984, e l'anno scorso da Jon Watts in Spider-Man: Homecoming.

Aguirre-Sacasa ha confermato che The Midnight Club sarà un episodio flashback che avrà per protagonisti le versioni adolescenti degli adulti della serie. "Sarà il nostro modo di rifare The Breakfast Club", ha detto il creatore della serie. In sostanza, tutti gli attori che nella serie interpretano i personaggi adolescenti nell'episodio daranno il volto alle versioni giovani dei loro genitori: ad esempio, K.J. Apa (Archie) interpreta la versione più giovane del padre di Archie, Fred (generalmente interpretato da Luke Perry), e Camilla Mendes (Veronica) interpreterà la mamma di Veronica, Hermione (che nella serie ha il volto di Marisol Nichols).

Basato sui personaggi di Archie Comics, Riverdale è una produzione Warner Bros. Television e dalla CBS Television Studios.