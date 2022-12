Riverdale, Archie, Betty e Veronica tornano al liceo nelle nuove foto della stagione 7

Il cliffhanger finale di Riverdale 6 ci ha portato negli anni '50 e grazie alle nuove immagini da poco diffuse da Entertainment Weekly scopriamo che Archie, Betty, Veronica e gli altri anche nella nuova stagione sono ancora bloccati in quello stesso decennio.

Come sicuramente ricorderete, nell'ultimo episodio trasmesso, Cheryl Blossom ha usato i suoi nuovi poteri per impedire a una cometa di distruggere Riverdale, rimandando inavvertitamente l'intera città negli anni '50 e solo Jughead ricorda esattamente cosa è successo.

Nelle immagini che potete vedere voi stessi in calce alla notizia, ritroviamo i nostri protagonisti al liceo, con abiti che richiamano perfettamente il periodo in cui lo show è ora ambientato. Basti guardare gli outfit nuovi di zecca di Veronica e Jughead, il cui cappello tra l'altro, sembra molto assai simile a quello indossato nel fumetto dal personaggio. Le immagini mostrano anche nuove ambientazioni, inclusa una scena di Cheryl, Jughead e Archie in classe e poi il gruppo delle ragazze vestite per quello che sembra essere un ballo.

Vista la cancellazione di Riverdale, questa sarà l'ultima stagione della serie ispirata ai celebri Archie Comics la cui diffusione è avvenuta nel corso dei primi anni '40. Staremo a vedere come gli sceneggiatori decideranno di chiudere questa produzione e soprattutto se il pubblico ne sarà soddisfatto. Voi cosa ne dite?