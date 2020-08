Riverdale, in arrivo la linea di abiti sportivi ispirati a Cheryl Blossom

La star di Riverdale Madelaine Petsch ha lanciato la sua linea di abbigliamento sportivo in collaborazione con un'azienda americana. La collezione comprendere vari abiti ed oggetti a base rossa chiaramente ispirati al personaggio di Cheryl Blossom.

Secondo la Petsch, questa linea di sportswear è progettata per essere comoda, performante ma allo stesso tempo alla moda e proviene dal suo amore per uno stile di vita sportivo.

"Essendo un'appassionata di moda e e facendo una vita molto frenetica tra viaggi, impegni sul set e allenamenti, volevo fondere una linea di abbigliamento ad alte prestazioni e comoda che sapesse stare al passo con le ultime tendenze della passerella", ha dichiarato la Petsch in una nota.

La collezione ha un costo che va dai $ 34,95 ai $ 84,95 e comprende una varietà di articoli, si passa infatti dai reggiseni alle giacche, molti con accenti rossi. Petsch ha sottolineato che era importante per lei incorporare nella linea il colore rosso per rendere omaggio al suo personaggio di Riverdale: "L'abito rosso ciliegia molto luminoso si ispira davvero a Cheryl", ha dichiarato Petsch. "Volevo davvero incorporare il colore rosso per renderle un piccolo omaggio, perché se non fosse stato per lei non sarei dove sono oggi, quindi ho voluto fortemente questa cosa".

E parlando di Cheryl, l'attrice ha detto che spera di tornare presto al suo ruolo in Riverdale. La serie, che subirà un salto nel futuro di cinque anni nella quinta stagione, dovrebbe riprendere presto con la sua produzione:

"Spero che riprenderemo presto. Penso che la gente si divertirà molto, perché quest'anno ci concentreremo davvero sulle relazioni. Ci saranno molti colpi di scena e anche alcune cose che potrebbero non piacere".

Sul set si respirerà un'aria piuttosto tesa dopo le accuse mosse da Bernadette Beck al mondo di Riverdale. Inoltre Lili Reinhart ha rivelato di vivere un forte stato di stress dopo il lockdown.