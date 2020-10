Riverdale, un attore amato dai fan è stato promosso a regular per la stagione 5

E! News ha reso noto che Drew Ray Tanner, interprete di Fangs Fogarty nella serie The CW Riverdale, è stato ufficialmente promosso nel cast regolare della quinta stagione. A dare la conferma ci ha pensato anche lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, che ha commentato la notizia facendo il suo in bocca al lupo all'attore.

"Drew è un ragazzo davvero fantastico e un attore formidabile. Fa parte di Riverdale dalla seconda stagione, e ha reso Fangs Fogarty come uno dei personaggi preferiti dai fan. Siamo tutti entusiasti di averlo con noi nella stagione 5 come regular", ha dichiarato Aguirre-Sacasa prima di strizzare l'occhio ai tanti amanti del personaggio: "Sono felice di annunciare che Drew canterà ancora!"

Nel frattempo è arrivato anche un commento da parte dello stesso Tanner, che ha ringraziato i colleghi tramite un post su Instagram. "Sono passati quasi 3 anni dal giorno in cui è iniziato il mio viaggio con Riverdale. Al tempo non avevo idea di quanto questa esperienze avrebbe cambiato la mia vita - scrive l'attore - Il cast e la troupe sono diventata come una famiglia per me, e mi hanno sostenuto in ogni passo di questo cammino. Creando uno spazio meraviglioso in cui poter lavorare ogni giorno, e offrendomi una guida quando ne avevo più bisogno."

Per altre notizie, vi ricordiamo che la produzione di Riverdale 5 è stata momentaneamente sospesa per via di un ritardo legato ai tamponi del Covid.