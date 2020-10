Riverdale e Batwoman: riprendono i lavori sulla serie The CW dopo i tamponi

I fan dei lavori di The CW erano rimasti delusi dalla notizia dei ritardi sui tamponi di Riverdale e al cast di Batwoman, ma secondo quanto fa sapere il network, la situazione si sarebbe finalmente risolta.

Come sapete, le varie produzione televisive hanno cambiato i propri protocolli di sicurezza per affrontare al meglio la pandemia di Coronavirus. Secondo le nuove direttive infatti il cast al lavoro su uno show si dovrà sottoporre a tre test settimanali, che saranno condotti da LifeLabs, mentre le produzioni sono alla ricerca di altri enti che possono effettuare le analisi per evitare l'accumulo di altri ritardi nei risultati.

I giornalisti di Variety fanno sapere che a partire da oggi, mercoledì 7 ottobre, riprenderanno i lavori sulle nuove stagioni di Riverdale e Batwoman, sospese dopo numerosi ritardi nei tamponi. I fan hanno accolto con entusiasmo la nuova notizia, ansiosi di scoprire come continueranno le avventure dei protagonisti delle due serie prodotta da The CW.

Come si può immaginare, la situazione attuale rende molto difficile stabilire quando saranno disponibili le puntate inedite degli show, in attesa di ulteriori informazioni vi segnaliamo questa notizia riguardo alcune novità nel cast di Riverdale, in particolare riguardo Drew Ray Tanner che è diventato un serie regular.