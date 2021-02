Da Riverdale a Batwoman: ecco tutte le serie rinnovate da CW per la prossima stagione

La stagione televisiva 2021 sta per entrare nel vivo ma, le emittenti si stanno già preparando in vista della prossima, nonostante le molte difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19. In particolare la CW ha rinnovato ben 11 degli spettacoli attualmente in palinsesto e tra questi vi sono anche Riverdale e Batwoman.

Le due serie sono state rinnovate rispettivamente per la sesta e la terza stagione, nonostante la rivoluzione attuata negli episodi attualmente in onda. Tra gli altri show rinnovati troviamo The Flash per la stagione 8, DC's Legends of Tomorrow per la stagione 7, Dynasty è stato rinnovato anche per la stagione 5, mentre All American, Charmed, Legacies, Roswell, New Mexico e In The Dark sono stati tutti rinnovati per la stagione 4. Nancy Drew invece, è stata rinnovata per la stagione 3. Walker, la serie con Jared Padalecki è stata rinnovata per una seconda stagione.

Inoltre, la rete ha confermato che avrebbe ordinato ulteriori due episodi per Superman & Lois e altri cinque episodi per Walker. Per quanto riguarda Kung Fu e The Republic of Sarah deve essere ancora definita una data d'uscita.

"Anche se siamo solo a poche settimane dall'inizio della nuova stagione, volevamo ottenere un vantaggio strategico per il prossimo anno con questi rinnovi anticipati, che consentono ai nostri team di produzione di iniziare a tracciare archi narrativi e assumere personale, e allo stesso tempo, continuare ad avere un programma solido e stabile su cui costruire il nostro futuro", ha dichiarato in un comunicato il presidente e CEO di CW Mark Pedowitz.

Intanto KJ Apa sembra essere sicuro che il salto temporale renderà Riverdale più interessante. Poco tempo fa invece Lily Reinhart ha rivelato che il suo primo provino per Riverdale fu un fiasco.