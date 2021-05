Riverdale: Betty e Jughead dovevano essere interpretati da altri attori

Riverdale è una serie televisiva di genere teen drama di grande successo e basata sui personaggi degli Archie Comics. La serie è stata adattata dallo stesso capo creativo del fumetto e originariamente era stata concepita come adattamento cinematografico per la Warner Bros. Pictures.

La serie presenta il cast basato sui personaggi degli Archie Comics, con KJ Apa nel ruolo di Archie Andrews; Lili Reinhart come Betty Cooper, Camila Mendes come Veronica Lodge e Cole Sprouse nei panni di Jughead Jones, il narratore della serie. Nel cast ci sono anche Madelaine Petsch nei panni di Cheryl Blossom, Ashleigh Murray nei panni di Josie McCoy, Casey Cott nei panni di Kevin Keller, Charles Melton e Ross Butler nei panni di Reggie Mantle e Vanessa Morgan nei panni di Toni Topaz. Altri personaggi della serie includono i genitori dei personaggi principali: Luke Perry come Fred Andrews, Mädchen Amick come Alice Cooper, Marisol Nichols e Mark Consuelos come Hermione e Hiram Lodge, e Skeet Ulrich come FP Jones.

Fermiamoci, però, proprio a Lili Reinhart e Cole Sprouse: in realtà per i due ruoli i produttori avevano pensato di scegliere Katherine Langford e Chance Perdomo. Entrambi, in seguito, non ottennero la parte solo che la Langford fu molto vicina al ruolo tanto da andare a pranzo con Camila Mendes dopo che si sono conosciute all’audizione, mentre Perdomo è rimasto nell'universo di Riverdale interpretando Ambrose in The Chilling Adventures of Sabrina.

Attualmente Riverdale è in pausa e tornerà per concludere la stagione numero 5. A metà maggio l'autore ha annunciato un ritorno nella serie con Archie Andrews per i fan storici della serie. Facciamo anche il punto sulle prossime puntate di Riverdale, in attesa di vedere gli ultimi episodi che concludono la quinta stagione dello show The CW.