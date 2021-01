Riverdale nella bufera, autore contro i fan: 'Sono nauseato dai commenti'

Ancora una volta il mondo dei social si conferma il principale punto di contatto tra autori e pubblico, questa volta la bufera riguarda la serie televisiva Riverdale e una grossa polemica scoppiata su Instagram.

Tramite un lungo post, infatti, uno degli sceneggiatori dello show Ted Sullivan si è scagliato duramente contro quella parte di fandom che negli ultimi giorni si è lamentato - anche tramite insulti - dei recenti sviluppi delle trame della serie.

Come si legge sul post che trovate in calce: “Ancora una volta sono sbalordito, rattristato e nauseato dai commenti crudeli e offensivi che trovi in questi post. Ho intenzione di disabilitare i commenti su qualsiasi futuro post di Riverdale (a partire da questo). Apprezzo molto la passione della maggior parte dei fan, ma quelli tossici sono patetici, infantili e brutti. Saranno anche solo bambini (come alcuni hanno sostenuto), ma c’è un motivo per cui non ho mai avuto figli. Non ho bisogno di sopportare questa spazzatura. E nemmeno i fan normali. Sentitevi liberi di defollowarmi. Cancellerò volentieri tutti i commenti negativi sui post in futuro e bloccherò immediatamente gli utenti (uno strike e sei fuori). Ecco un’immagine finale per la premiere… A presto“.

Si tratta solo dell'ultimo esempio di rottura tra autore e pubblico, il più noto dei quali risale a Game of Thrones (e prima ancora a Star Wars: The Last Jedi): voi cosa ne pensate della vicenda?

