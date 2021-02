Riverdale, cameo in arrivo per Katy Keene e Sabrina? Parla lo showrunner

Dopo aver scoperto qualche dettaglio in più sul futuro dei protagonisti di Riverdale, vi segnaliamo questa intervista allo showrunner dell'opera, in cui discute di possibili cameo nelle prossime stagioni della serie.

Parlando con i giornalisti di Entertainment Tonight, lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha discusso delle possibilità che il salto temporale offre alla storia di Riverdale, in particolare riguardo un eventuale cameo delle protagoniste di Katy Keene o di Sabrina. Ecco i suoi commenti: "È un'ottima domanda e posso dirti che abbiamo parlato molto dei modi per far tornare i personaggi di Katy Keene e di Sabrina a Riverdale. È molto probabile che accada". La puntata di apertura della quinta stagione ha già citato degli avvenimenti della serie con Lucy Hale, per questo gli appassionati sperano di vedere ampliarsi ancora di più l'universo narrativo di Riverdale, magari esplorando le storie di personaggi apparsi anche in Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Non sappiamo quindi se i prossimi episodi conterranno altri indizi a riguardo, nel frattempo vi ricordiamo che in Italia la quinta stagione della serie andrà in onda a partire dal prossimo 4 marzo, se cercate altre informazioni, vi segnaliamo la nostra notizia che spiega dove vedere in streaming Riverdale, opera presente anche nel catalogo di Netflix.