Riverdale, Camila Mendes: 'Credo che arriveremo fino alla stagione 7'

Riverdale sta per tornare su The CW con la terza stagione per la gioia dei fan. Tuttavia sembra che la serie di Archie Comics non avrà ancora vita lunga. O almeno così pensa Camila Mendes, che nello show interpreta Veronica Lodge. Ecco cosa ha detto.

"Gli do un'altra stagione", ha detto Mendes a ET. "Credo che arriveremo fino alla stagione 7. Così si spera. Vedremo". Una dichiarazione che è in linea con ciò che nel tempo hanno detto anche alcuni suoi colleghi, come Lili Reinhart e Cole Sprouse, che interpretano rispettivamente Betty Cooper e Jughead Jones.

Nel corso di un'intervista Reinhart aveva infatti risposto alle domande sul futuro dicendo che stavano tutti "sperando in una settima stagione" e poi ha sussurrato che sarebbe stata "probabilmente l'ultima". Questa certezza, che sembra essere sostenuta da tutti gli attori, deriva probabilmente dalla natura del contratto. E a confermarlo è proprio Cole Sprouse. "Penso che strettamente in senso legale, contrattualmente siamo legati per sette stagioni, che è un contratto abbastanza standard per quanto riguarda film e televisione, quindi non so cosa accadrà dopo", ha detto l'attore. "Tuttavia il mondo di Riverdale è abbastanza aperto da poter cambiare [questo aspetto] a piacimento".

Il futuro sarebbe dunque ancora tutto da scrivere. Noi restiamo in attesa di altre novità, mentre Riverdale raggiunge il centesimo episodio.