Riverdale, Camila Mendes a favore della svolta di Archie

Nell'episodio musicale di Riverdale 4, intitolato "Wicked Little Town", abbiamo visto come Betty (la splendida Lili Reinhart) e Archie (KJ Apa) hanno tradito le rispettive relazioni con Jughead (Cole Sprouse) e Veronica (Camila Mendes) scambiandosi un appassionato bacio, cosa che ha scombussolato non solo i fan ma anche la stessa Mendes.

Parlando della serie e dell'evoluzione dei rapporti da lì al season finale con ET, l'attrice ha spiegato come i tradimenti dei due siano stati molto difficile per lei da digerire, nonostante ne abbia capito il senso al livello narrativo e il preciso posto all'interno della storia. Ha dichiarato la Mendes:



"È stata una cosa davvero difficile da leggere. Penso però che abbia aggiunto molta complessità alla storia, articolandola un po' di più. Sarebbe un mondo perfetto se ogni relazione fosse perfetta e immacolato in ogni momento. E penso che, specialmente da adolescenti, si commettano tanti errori - e anche Betty non è assolutamente immune a tutto questo". La stessa Reinhart, interprete di Betty, ha ammesso come il suo personaggio possa commettere degli errori, quindi c'è un filo comune a unire i ragionamenti delle star.



La Mendes però conclude: "Ora sono davvero curiosa di scoprire come reagirà il pubblico quando Veronica lo scoprirà... se lo scoprirà. Non voglio andare oltre e rivelare troppe cose". Immaginiamo che i fan sia in fervente attesa della quinta stagione di Riverdale, già annunciata da settimane.